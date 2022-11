LIVE Ciclocross | Europei 2022 in DIRETTA | Fem Van Empel fenomenale e stravince la prova élite femminile Quinta Sara Casasola

(Di sabato 5 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.01 Si chiude qui ladelladeglidia Namur. Appuntamento a domani per la gara maschile, grazie per averci seguito! 15.59 La top 10 della corsa: 1 Fem VANNED 50:25 2 Ceylin del Carmen ALVARADO NED +0’22” 3 Kata Blanka VAS HUN +0’36” 4 Denise BETSEMA NED +0’46”5ITA +1’53” 6 Inge VAN DER HEIJDEN NED +2’06” 7 Pauline FERRAND PREVOT FRA +2’26” 8 Aniek VAN ALPHEN NED +2’56” 9 Marianne VOS NED +3’07” 10 Anna KAY GBR +3’15” 15.57 Tornando alla gara, Fem Vanè stata ALLUCINANTE. Nelle primissime posizioni sin dal via, sembrava tutto finito dopo l’errore ...

