LIVE Atalanta-Napoli 1-2 | Serie A calcio in DIRETTA | i padroni di casa spingono alla ricerca del pareggio

(Di sabato 5 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA86? Ultimo cambio per l’: esce Hateboer, entra Soppy. 85? Ilora gestisce pe riesce a far rimanere lontano il pericolo dpropria area di rigore. 84? Politano isolato riesce a conquistare un preziosod’angolo per il. 83? Malinovskyi riceve pfuori dall’area sul sinistro e non ci pensa due volte, controllo e tiro: parata abbastanza comoda per Meret. 82? Politano legge la giocata di Boga e riparte da solo in contropiede, bravissimo Demiral a fermarlo. 80? Ultime cartucce offensive da sparare per Gasperini: escono Lookman e Koopmeiners; dentro Boga e De Roon. 79? SIMEONE! Rigore in movimento sbagliato dal Cholito! Azione personale di Elmas che ha ancora ...