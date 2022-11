LIVE Atalanta - Napoli 1 - 0 | sblocca Lookman su rigore

Commenta per primo Nell'anticipo delle 18 è sfida tra prima e seconda: a Bergamo c'è- Napoli . Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali controversi.- Napoli Sabato 05/11 H. 18.00 Arbitro : Mariani Assistenti : Cecconi - Bercigli IV : Sozza VAR : Irrati AVAR : Abbattista 15' - Koopmeiners calcia dal limite, mani di Zielinski ma il polacco ...Fondamentale è la sfida sul terreno dell', seconda in classifica a cinque punti di distanza e che in campionato ha un vantaggio: non gioca in Europa quest'anno, quindi arriva concentrata da ...SABATO IN CAMPO A Bergamo va in scena lo scontro tra le prime due della classifica, con i rossoneri che ospitano lo Spezia per approfittarne Il weekend più caldo di questa Serie A si… Leggi ...19' - GOL DELL'ATALANTA! Sul dischetto si presenta Lookman che calcia perfettamente, spiazza Meret mettendo il pallone sotto l'incrocio dei pali. 18' - CALCIO DI RIGORE PER L'ATALANTA! Al termine dell ...