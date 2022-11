L' iconico centro culturale sul lago e le sue mostre Il borgo degli artisti Il Canton Ticino mixa tradizione e contemporaneità E anche lo shopping fa tendenza

Leggi su iodonna

(Di sabato 5 novembre 2022) Fa parte del “SonnenStube”, il, dettoil “Salotto del sole” della Svizzera. Ese nell’immaginario collettivo sembra un po’ una Grande Dame fascinosa e tranquilla, Lugano è in realtà una meta in cambiamento e di contaminazione tra varie disciplineche e architettoniche. Da scoprire in un fine settimana d’autunno, in cui la natura trionfa con colori caldi, la tavola è animata da sapori golosi e le proposte, dalle esposizioni contemporanee ai percorsi escursionistici, dalle boutique d’avanguardia ai giardini mediterranei e subtropicali, sorprendono il visitatore che sceglie di passeggiare curioso o di scivolare in battello lungo ilCeresio. Come i viaggiatori del Grand Tour nei secoli scorsi, ma con gli occhi ben aperti al futuro. ...