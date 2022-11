Letizia di Spagna a 50 anni indossa lo stesso vestito di sua figlia 15enne

(Di sabato 5 novembre 2022) Unper due, mamma echeno gli stessi capi non è una cosa che deve particolarmente stupire. Ma non passa inosservata se le due protagoniste appartengono a una delle Case Reali più ammirate al mondo. Stiamo parlando didie dellaSofia che, a distanza di tempo, sono state immortalate con il medesimo abito. Il capo è adatto a tutte le età, come dimostrano ampiamente entrambe che lo hannoto in due diverse occasioni. E se ci si pensa bene non è la prima volta che accade. Del resto le donne della famiglia Reale spagnola hanno già ampiamente dimostrato di essere contro gli sprechi e che si può essere eleganti, siando le migliori firme sia con abiti di grandi ...

Stiamo parlando didie della figlia 15enne Sofia che, a distanza di tempo, sono state immortalate con il medesimo abito . Il capo è adatto a tutte le età, come dimostrano ampiamente ...La bellezza ruba la scena alla politicadie Silvana Lopez Moreira hanno pranzato insieme a Madrid. Ecco i beauty look sfoggiati (Ipa) - - > Dimenticate affari esteri, strategie e diplomazia. Nel vederedi...Ma non passa inosservata se le due protagoniste appartengono a una delle Case Reali più ammirate al mondo. Stiamo parlando di Letizia di Spagna e della figlia 15enne Sofia che, a distanza di tempo, ...Dal make up alla chioma: Letizia di Spagna e la first lady del Paraguay hanno gusti beauty molto simili. Ma non mancano le differenze ...