Lecce | Baroni | 'Soddisfatto ma ci manca la vittoria Colombo ha grandi potenzialità | gli manca esperienza'

risponde cambiando quasi completamente la linea d'attacco che ha affrontato e perso di misura con la Juventus e gettando nella mischia i millennial Colombo e Banda. Ilparte con il piede ...All.: Sottil(4 - 3 - 3) : Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti (12' st Dermaku), Gallo; ...Arbitro : Fourneau Ammoniti : Deulofeu (U), Bijol (U), Umtiti (L), OudinLe parole di Marco Baroni dopo il pareggio dell'Udinese contro il Lecce Il Lecce di Baroni ottiene un buon punto in trasferta, in casa dell'Udinese, e sale a 9 punti in classifica. La squadra di ...L’allenatore del Lecce commenta così la gara ai microfoni di Sky. RISULTATO. “Sono soddisfatto del pareggio e della prestazione dei miei giovani. Compattezza, dedizione e attaccamento alla maglia oltr ...