Leao e il rinnovo? Se ne parlerà dopo il Mondiale forse La paura è l’offertona di gennaio

(Di sabato 5 novembre 2022) Rafanon rinnoverà con il Milan prima delin Qatar. Lo scrive la Gazzetta dello Sport che sta prendendo atto della realtà. Lo impongono le valutazioni di mercato legate inevitabilmente ai Mondiali. “a due settimane dal 20 novembre, giorno di inizio del, si può dire con una certezza quasi totale: quel, prima del Qatar, non si farà”. Nelle ultime settimane, scrive la rosea, il Milan ha avuto colloqui telefonici con gli agenti di, Jorge Mendes e Ted Dimvula e non sono previsti incontri per i prossimi 15 giorni. Le parti sono ancora lontane su un possibile accordo. “Rafa sta bene al Milan e resterebbe volentieri, ma le parti sono ancora lontane sulle condizioni di untra i più complicati di questi anni folli di calciomercato. Il Milan può ...

1 Milan, allarme per ildi: la firma che scotta. Manca l'accordo sulle cifre, l'attaccante portoghese andrà in Qatar senza il nuovo contratto col rischio che l'effetto Mondiale possa stravolgere il futuro. Se ...Non c'è solo Rafache rischia lasciare il Milan a gennaio. Se sul portoghese pende unche tarda ad arrivare e che potrebbe costringere i rossoneri a monetizzare subito, cedendo il giocatore in Premier di ...Il Milan potrebbe ricevere offerte per il portoghese già a gennaio con un rinnovo ancora non firmato; i dirigenti riflettono. La partita contro il Salisburgo potrebbe essere stata l’ultima di Rafael ...CALCIOMERCATO - La Gazzetta dello Sport dedica la propria apertura alla vicenda del rinnovo di Rafael Leao, nonostante le dichiarazioni di Maldini ...