Le Iene presenta | Inside Le anticipazioni di domenica 6 novembre

(Di sabato 5 novembre 2022) Nuovo appuntamento domani 6con Leno:. LeTorna domani,, in prime-time su Italia1, “Leno:”. Il secondo appuntamento dal titolo “Chi ha ucciso il sindaco Angelo Vassallo?” è interamente dedicato all’omicidio del sindaco di Pollica, nel Cilento, colpito da 9 colpi di pistola il 5 settembre del 2010. Un delitto che, tra tante piste, strani giri di droga, interrogatori, decine di esami del Dna, è rimasto insoluto per oltre 12 anni. Con contenuti esclusivi fatti di nuove testimonianze, carte, indagini e ricostruzioni, l’inchiesta – di Giulio Golia e Francesca Di Stefano – cerca di far chiarezza sulla vicenda ripercorrendo le tappe di ...

La mostraun unicum nello scenario artistico ed espositivo mondiale perche' da vita ad un ... il talent scout, opinionista e collaboratore per gli scherzi delle '', il DJ Biagio D'Anelli ...La mostraun unicum nello scenario artistico ed espositivo mondiale perché dà vita ad un ... il DJ Biagio D'Anelli , talent scout, opinionista e collaboratore per gli scherzi de 'Le' , ... Belen Rodriguez presenta “Le Iene”. E in questa edizione è anche inviata Martedì 1 novembre, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con Le Iene, condotto da Belèn Rodriguez e Teo Mammucari. Ad accompagnarli sul palco anche la presenza comica dei due comici Max Ang ...Dal longevo show di Italia 1, nasce una costola intenta ad approfondire vecchi casi con una lente d’ingrandimento capace di far emergere novità ed elementi inediti.