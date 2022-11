“Le foto di Diana” Alessia Pifferi | spuntano nuovi e inquietanti dettagli sulla bimba morta di stenti

(Di sabato 5 novembre 2022) Il programma Quarto Grado su Rete4 ha nuovamente acceso i riflettori su, la mamma di 37 anni accusata di aver causato la morte di sua figliadi 18 mesi abbandonandola sola in casa e facendola dunque morire di. Secondo quanto rivela il quotidiano “Il Giorno”, la donna “utilizzato” ledella piccolaper chiedere soldi ad alcuni uomini. La 37enne, difesa dagli avvocati Luca D’Auria e Solange Marchignoli, è stata portata in carcere a San Vittore. Alcuni giorni fa è poi emersa l’accusa di corruzione per minore. Con lei è accusato anche un uomo di 56 anni. In base a quanto scoperto dagli inquirenti, ci sarebbero alcune chat sospette. Tra queste proprio uno scambio di messaggi con il 56enne. I due si sarebbero conosciuti su Tinder, nota App di ...

... ma - spiega la Republica - pare che Pifferi inviassedella piccola agli uomini con cui si ... Il benzodiazepine nel corpo diDagli esami tossicologici risulta, invece, che alla bimba sono ...La donna di 37 anni in carcere con l'accusa di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, dopo averla abbandonata per sei giorni. Da una chat è emerso il sospetto di abusi sessuali sulla piccola ...