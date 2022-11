Laura Cremaschi | bordo piscina al tramonto | fisico mozzafiato in un bikini minuscolo

RDS 100% Grandi Successi

Tra le altre showgirl confermate troveremo anche Francesca Brambilla, Maria Mazza ee Kenia Fernandes. Non ci sono ancora notizie, invece, per Viviana Vizzini. Entrata lo scorso anno ...Il suo programma più noto è Avanti un altro! che ha lanciato personaggi come, Alessia Macari , I gemelli Salvatori , ecc. Secondo Italia Oggi , Bonolis guadagnerebbe circa 9 milioni ... Bikini microscopico e un panorama da sogno: le foto di Laura Cremaschi in piscina sono incredibili A bordo piscina Laura Cremaschi si mette in posa e sfoggia un corpo magnifico con addosso un minuscolo bikini, è bella da togliere il fiato.Laura Cremaschi, grande ritorno in Italia: fa girare la testa anche se non è in costume Laura Cremaschi (screen shot Instagram) Nei giorni scorsi, come i fan più accaniti sapranno di certo, Laura era ...