L’assessore Garofano di Guardia Sanframondi aderisce a Forza Italia

(Di sabato 5 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Si rafla nostra squadra e si moltiplica la presenza di amministratori comunali nel nostro partito. – ha dichiarato in una nota l’onorevole Rubano () –Angelaè un valido amministratore comunale, eletta con ampio consenso, in ben due appuntamenti elettorali a. Unitamente a tanti amici – ha proseguito il deputato – contribuirà a rendere incisiva l’azione politica chededicherà alla Valle Telesina ed al Sannio.” L'articolo proviene da Anteprima24.it.

