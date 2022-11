L' arte Gps che aiuta la mobilità sostenibile

(Di sabato 5 novembre 2022) Una coppia ha disegnato un’immensa bici visibile dal satellite per ispirare le persona a combattere i cambiamenti climatici

Scuolainforma

Senza la disponibilità di smartphone dotati di fotocamera e antenna, un'applicazione del genere ... dalla progettazione industriale all', fino ad arrivare a esperienze turistiche completamente ...Proprio la strumentazione è lo stato dell'dell'interfaccia uomo - macchina disponibile sul ... gestione del volo informatizzata e mappa mobile collegata al. Tra gli equipaggiamenti previsti ... Supplenze e invio MAD, il paradosso di una dicitura contenuta spesso negli interpelli “Histórias de todos os dias. Paula Rego, anos 70” e “Paula Rego e Salette Tavares: cartografias da criatividade feminina nos anos 70” poderão ser visitadas de 6 de novembro de 2022 a 21 de maio de 202 ...Fino al 13 novembre, le sale di Spazio 35 e Visionario, ad Udine, ospita la rassegna d’arte contemporanea Mind The Gap 2022. Iniziata nel 2017, come dedica allo psichiatra Franco Basaglia ( padre dell ...