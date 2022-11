La successione al potere dei leader cinesi è raramente pacifica

(Di sabato 5 novembre 2022) Nonostante sia una delle entità politiche più grandi del mondo, la Repubblica Popolare Cinese non dispone di uno strumento istituzionale per ladel, e i variche si sono succeduti lo hanno spesso fatto tramite violente lotte interne all’élite di partito. Questo è vero sin dai tempi di Mao Tse Tung. Con l’accettazione di un terzo mandato come Segretario Generale del Partito e presidente della Commissione Militare Centrale, il presidente Xi Jinping fa nuovamente pensare a una vita. Un articolo del Washington Post ha evidenziatoa le dinamiche dideldal Grande Timoniere ad oggi. Mao Tse Tung Mao assunse il pieno controllo del partito in una lotta per ilnel 1935 durante la Lunga Marcia. Nel 1943 divenne ...

Rivista Africa

... curdi, baluchi, turkmeni e comunità arabe, a cui è stato impedito da unadi governanti ... insieme all'economia in crisi, alla povertà e all'ascesa aldegli ultraconservatori dopo le ...... ha dichiarato a 'TV Rain': 'Una lotta è iniziata all'interno dei vertici del. Stiamo ... Altri osservatori vedono una lotta per lain atto tra Sergey Kiriyenko, 60 anni, ex primo ... Camerun: quarant'anni al potere per Biya, tra luci e ombre Da Mao a Xi Jinping, i leader cinesi sono quasi sempre emersi da sanguinose lotte interne all'élite del Partito ..."Sono onorata di essere stata presa in considerazione come possibile candidata alla successione di Simonetta Sommaruga ... "per la coesione sociale in un periodo difficile per il potere d'acquisto". È ...