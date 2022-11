La storia ci insegna come far fronte all’innovazione tecnologica

Leggi su linkiesta

(Di sabato 5 novembre 2022) Con l’avvento dell’auto a motore, la popolazione equina negli Stati Uniti è collassata dai ventisei milioni del 1915 ai circa tre milioni del 1960. Da allora, però, si è più che triplicata e oggi vivono negli Stati Uniti più di dieci milioni di cavalli, e più di 58 milioni nel mondo. A metà dell’Ottocento nella città di New York i tram trainati da cavalli trasportavano già oltre 130mila persone al giorno. Ogni mezzo impiegava non meno di undici cavalli (numero poi drasticamente ridotto grazie al miglioramento tecnologico di strade e tram, anche se il totale non subì sostanziali flessioni a causa dell’aumento delle linee): questo implicava la necessità di disporre di decine di migliaia di cavalli da traino. Nel 1880 a New York si contavano non meno di 150mila cavalli. Una rivoluzione nel mondo del trasporto per quei tempi, una grande comodità per l’utenza, ma non senza problemi. Per ...