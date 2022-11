La riflessione Mons Gervasi | “La parrocchia sia il luogo dove tutti si sentono accolti”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 5 novembre 2022) Ostia – Un, nessuno escluso, si senta abbracciato e accolto. Così deve essere lasecondo. Dario. Il monito del presule arriva durante la messa di insediamento di don José Ricardo Leon Chang come parroco di Nostra Signora di Bonaria, la“più a Sud” del territorio di Ostia. “Questa comunità – dice– è come Gerico. Col vostro nuovo pastore, camminando, incontrerete anche voi Zaccheo. Guardatelo come ha fatto Gesù e accoglietelo”. E conclude: “La vita diè bella perché non si è solo figli di Dio, ma anche fratelli“. Foto Carla Dell’Aversana. Video credit Gruppo “Messaggio nella Bottiglia: Comunicazione e interlità” – ...