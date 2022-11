La replica di Carlotta Rossignoli alle critiche | “Solo invidia”

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 5 novembre 2022) Una laurea precoce in Medicina, a soli 23 anni, con lode e menzione d’onore. Un esempio per molti, con tanto di celebrazioni che, però, ha provocato tantissime polemiche divenendo praticamente un caso mediatico. Ma oggihato ad ogni accusa a Repubblica, assicurando che “è, tutto è stato fatto rispettando la legge”. “È stato detto che ho concluso il percorso accademico in cinque anni – ha spiegato la 23enne – mentre ho sfruttato la prima sessione di laurea disponibile del sesto anno e sono felice del fatto che l’università l’abbia ribadito pubblicamente. Non c’è stata alcuna scorciatoia né agevolazione”. A chi aveva messo in dubbio i suoi meriti visto il suo tenore di vita e i numerosi viaggi che, secondo i detrattori, avrebbero impedito a chiunque di dedicarsi ...