La Rappresentante Di Lista | stasera al via il “My Mamma – Tour Club” da Nonantola

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 5 novembre 2022) LADIè pronta a partire con MY2022. Dopo il fortunatoestivo MY– CIAO CIAO EDITION, la band nata dall’incontro della cantante Veronica Lucchesi e del polistrumentista Dario Mangiaracina si prepara all’allestimento di un nuovo show, otto imperdibili appuntamenti che riporteranno LRDL finalmente sui palchi dei principaliitaliani. Per LRDL l’allestimento di unrappresenta ogni volta la possibilità di sperimentare nuove forme e di mettere in scena nuove suggestioni e per questa ultima tranche di My, la band palermitana ha messo su uno show che è una FESTA DELLA FINE DEL MONDO. Il tema della fine che da sempre ossessiona i due artisti – dalla ...