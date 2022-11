La Humanity 1 | ' Siamo nelle acque territoriali per trovare riparo ma non andremo a Catania'

"La nave1 non andrà a Catania, non ha mai avuto intenzione di farlo. Non abbiamo ricevuto un luogo sicuro per sbarcare i 179 sopravvissuti a bordo.infatti entrati nelle acque ...Lo ha fatto sapere la ong Sos, precisando di non aver ricevuto un luogo sicuro per sbarcare i 179 sopravvissuti a bordo. 'infatti entrati nelle acque territoriali ieri per trovare ...Primo provvedimento sulle navi delle ong con migranti a bordo: «A Humanity 1 che sta entrando nelle acque territoriali davanti a Catania - dice il ministro dell'Interno Matteo ...La ong Sos Humanity ha precisato di aver ottenuto il permesso dalle autorità del porto di Catania ma di non aver avuto indicazioni per un porto sicuro" ...