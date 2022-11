La guerra in Etiopia e gli strani tweet di Tedros Ghebreyesus

... in Iraq, nello Yemen, in, in Afghanistan. Si contano oltre 50 conflitti in corso nel Mondo ... L'omaggio alla memoria dei caduti italiani nella Grande, ma anche di tutte le guerre e ...... per cominciare, liberando il vescovo cattolico di Segheneity, Abuna Fikremariam, arrestato all'aeroporto di Asmara il 15 ottobre e fatto sparire perch apertamente contrario alla. L'è ...A due anni esatti dallo scoppio della guerra civile etiope in Tigrai è stato firmato mercoledì 2 novembre a Pretoria, in Sudafrica, un primo e faticoso accordo di ...Dalla pace tra Etiopia e ribelli del Tigray all'attentato contro l'ex premier pakistano Imran Khan, i principali fatti della settimana che hanno avuto meno rilevanza sulla stampa ...