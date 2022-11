La Goggi soffre Malgioglio a Tale e Quale – Video

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 5 novembre 2022) Valeria Marini nei panni di Madonna Piccoli momenti di tensione nel corso della sesta puntata diShow. Il parere (negativo) di Cristianosu Valeria Marini, scesa in pista per imitare Madonna, ha indispettito infatti Loretta, che ha abbandonato il suo aplomb per “rimetterlo a posto” ed invitarlo a non vanificare il lavoro dei coach e di chi sta dietro le quinte, in primis i truccatori, con i suoi giudizi al vetriolo. “Ci voleva Valeria Marini per distruggere la più grande cantante pop mondiale“ ha esordito, con indosso un velo nero, dopo la performance (per l’ennesima volta non sufficiente) della showgirl sarda. Una critica che è proseguita: “Io ho messo questo velo perché voglio distendere questo velo pietoso. Per il semplice fatto che la Marini, ...