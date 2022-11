La crisi migratoria dall’Ucraina riaccende il dibattito in Europa

Leggi su formiche

(Di sabato 5 novembre 2022) Le scene strazianti di persone costrette a fabbricarsi rifugi di fortuna in cartone a Bruxelles; le città tedesche che aprono centri sportivi e auditorium ai migranti; la morte di una bambina di tre mesi che ha provocato la denuncia del governo olandese per le disumane condizioni nei centri di accoglienza. Questo scenarioi riflettori sulla più graveche l’abbia visto dal secondo dopoguerra, peggio che nel 2015, quando un milione e mezzo di profughi siriani approdò nel continente. I numeri attuali, riportati dal New York Times, sono impressionanti, più che triplicati rispetto al 2015. La guerra in Ucraina ha causato un flusso verso l’Ue di quasi quattro milioni e mezzo di persone in fuga, a cui si aggiungono i 365mila richiedenti asilo di quest’anno, la maggior parte proveniente dalla ...