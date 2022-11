Kvaratskhelia | c’è ottimismo per Empoli e Udinese

Non ci sarà copertina patinata per, alias Kvaradona, in questo Atalanta - Napoli. Una lombalgia gli ha ricordato che il folletto del calcio si diverte anche così, non sempre la vetrina porta buona ventura. Per il vero ci ...Atalanta - Napoli, le probabili formazioni: Spalletti senza. A dominare la vigilia di Atalanta - Napoli è stato il fulmine a ciel sereno che si è abbattuto su Castelvolturno poco prima ...