Juventus | Mandzukic a sorpresa | lo ha detto su Allegri

Leggi su rompipallone

(Di sabato 5 novembre 2022) Con ben cinque scudetti vinti tra il 2015 ed il 2020, Marioè stato uno dei protagonisti del dominio della Juve in Serie A. L’ex attaccante croato è sempre stato una pedina fondamentale per Massimiliano, l’allenatore toscano non poteva fare a meno di lui.intervistaOra, in un’intervista per La Gazzetta dello Sport,è tornato a parlare della sua Juve, ma anche di: “Non mi sorprende che i tifosi critichino l’allenatore, chiunque sia, quando i risultati non sonobuoni. È la natura del calcio: non importa cosa hai fatto uno, due o cinque anni fa. O anche cinque settimane fa. L’unica cosa che conta è come stai andando adesso. Ma non credo che questi risultati dipendano da, che ha dimostrato di ...