Juventus Inter | incasso da record | non era mai successo prima

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 5 novembre 2022)contronon può mai essere considerata una partita banale, ecco dunque come mai l’è sempre stato dain Italia. Ci stiamo avvicinando sempre di più a grandi passi alle tanto atteso derby d’Italia tra, uno snodo fondamentale per entrambe le squadre dove una sconfitta potrebbe davvero essere deleteria per i sogni di gloria di entrambe, ma ovviamente questa sfida ha sempre portato con sé grandeesse anche da un punto di vista economico. CollageFinalmente sta arrivando anche in questa stagione la grandissima sfida tra, le due squadre che assieme formano la partita più emozionante di tutta la Serie A. Il Derby d’Italia infatti è un qualcosa che ha sempre paralizzato ...