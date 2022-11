Juventus-Inter domani in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 5 novembre 2022) Il, l’e tutte le indicazioni per vedere in, 13^ giornata di. Derby d’Italia che questa volta non vale le primissime posizioni della classifica, ma, questo sì, la possibilità di rimanere attaccati alle prime quattro. Tre vittorie consecutive, in campionato, per i bianconeri, che recuperano anche qualche pezzo importante come Bremer e Di Maria, oltre a Chiesa, ma che da tempo immemore non vincono uno scontro diretto. Quattro, invece, i successi consecutivi per i nerazzurri, che hanno rimediato ad un avvio non entusiasmante, oltre ad aver centrato con comodità la qualificazione agli ottavi di Champions: chi avrà la meglio? Per scoprirlo, l’appuntamento con ...