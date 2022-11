Judo | Grand Slam Baku 2022 | niente podi per l’Italia nella seconda giornata | 5° un ottimo Giacomo Gamba

Leggi su oasport

(Di sabato 5 novembre 2022)al di sotto delle aspettative peraldi, terzultimo evento stagionale del World Tour diche mette in palio punti pesanti in chiave qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024. Dopo un day-1 molto positivo (con il 2° posto di Francesca Milani nei 48 kg ed il 3° di Odette Giuffrida nei 52 kg), quest’oggi non sono arrivatiper la squadra azzurra. Il risultato migliore è arrivato a sorpresa da, bravissimo ad agguantare un buon quinto postocategoria fino a 81 kg al termine di un percorso che poteva culminare anche con un risultato più prestigioso. Il 23enne, figlio del campione olimpico (a Mosca 1980) ...