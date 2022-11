Juan Jesus | «I nuovi arrivati hanno alzato il livello Kim? Un guerriero che non molla mai»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 5 novembre 2022) Dopo la vittoria del Napoli sull’Atalanta a Bergamo, ai microfoni di Dazn ha parlato il difensore del Napoli,. Quanto è importante questa vittoria, per come è maturata?è soddisfatto della prestazione del Napoli, anche considerando che mercoledì la squadra è stata impegnata in una difficile partita di Champions League, contro il Liverpool, un avversario decisamente ostico che ha sottratto energie agli uomini di Luciano Spalletti. «Stiamo giocando allo stesso modo tutte le partite. A volte soffriamo un po’ di più, ma mercoledì abbiamo avuto una partita difficile in Champions, loro erano più riposati. Abbiamo dimostrato una buona gestione della partita, è stata una bellissima partita». Con la rosa diversa, sembra che avete tuttiun po’ il, vi ha ...