Italrugby vincente all’esordio all’Autumn Series | gli Azzurri battono Samoa

(Di sabato 5 novembre 2022) Padova – L'comincia con una vittoria super 49-17 il tris di partite delle Autumn Nations. Al 'Plebiscito' di Padova, davanti a 8.400 spettatori, la Nazionale guidata da Kieran Crowley ha messo a segno sei mete e risolto il match già nel primo tempo, chiusosi sul 28-0. Glitorneranno in campo sabato prossimo a Firenze, contro l'Australia. (Ansa). (foto@2022Federugby/ Alex Livesey)