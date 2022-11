Italia e Usa allineate su Ucraina | Cina ed energia L’incontro Tajani-Blinken

(Di sabato 5 novembre 2022) Quaranta minuti di colloquio per confermare la posizione salda dell'nel G7, nella Nato e nell'Ue. Dalla parte dell'Occidente e a difesa della libertà e dell'indipendenza dell'. Antonioincontra Antony, segretario di Stato Usa, nel secondo e conclusivo giorno della riunione dei ministri degli Esteri del G7 a Munster, in Germania. Il colloquio è giudicato "molto positivo" dal nuovo titolare della Farnesina, perché ha permesso di "rinforzare l'alleanza tra Stati Uniti e", trovando nuovi "punti di comune accordo sulla politica estera e industriale". Non è solo l'impressione di. Il segretario di Stato americano si è detto "grato per la forte partnership" tra i due Paesi. Su molti temi, Roma e Washington "parlano con una sola voce", ha precisato ...

