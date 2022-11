Inter-Sampdoria | aperta una nuova inchiesta che riunirà tutti gli episodi penalmente rilevanti

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 5 novembre 2022) La Questura di Milano ha silenziato la Curva Nord dell’dopo il caos di. Gli ultrasisti, dopo aver appreso la notizia dell’uccisione del loro capo, Vittorio Boiocchi, hanno allontanato gli spettatori presenti con minacce e percosse. Per la prossima di campionato contro il Bologna a San Siro sono stati vietati striscioni, bandiere, megafoni e tamburi. Un provvedimento mai preso prima a cui sono stati accompagnati quattro Daspo per lo «sgombero» dei tifosi dal secondo anello verde di sabato scorso. La Curva Nord ha già fatto sapere che sarà comunque allo stadio: così avrebbe voluto Vittorio, hanno scritto gli ultras nel loro comunicato, in cui si definiscono anche “mai domi”. La Stampa scrive che è stataanche unasu ...