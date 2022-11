Infortunio Immobile | assenza quasi certa per il Derby | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di sabato 5 novembre 2022) Cirocon ogni probabilità non sarà in campo per ilcontro la Roma, la speranza di Sarri è quella di poterlo portare in panchina Cirocon ogni probabilità non sarà in campo per ilcontro la Roma, la speranza di Sarri è quella di poterlo portare in panchina. Sarri spera almeno in una convocazione simbolica per la panchina: la presenza del Capitano, che oggi prenderà regolarmente parte al ritiro deciso dall’allenatore, potrebbe avere un importante effetto su una squadra abbattuta dal doppio stop tra campionato e Coppa. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.