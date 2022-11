Incidente elicottero | medico morto aveva appena finito il turno di lavoro Il sindaco | ' Non ha preso il traghetto perché il mare era agitato'

(Di sabato 5 novembre 2022) Un destino tragico per tutte e sette le vittime nell'dell'della compagnia Alidaunia, partito dalle Isole Tremiti, al largo delle coste della Puglia , diretto a Foggia e caduto ...

L'era della società Alidaunia: era decollato questa mattina dalle isole Tremiti ed era diretto a Foggia. La famiglia distrutta dall'(tre adulti e una adolescente) era arrivata ...Un destino tragico per tutte e sette le vittime nell'dell'della compagnia Alidaunia, partito dalle Isole Tremiti, al largo delle coste della Puglia , diretto a Foggia e caduto nella zona tra San Severo ed Apricena. A bordo c'erano ...Sette in tutto le persone che hanno perso la vita dopo che il velivolo sul quale viaggiavano si è schiantato in una zona campestre di Apricena, nel Foggiano ...Una famiglia di turisti sloveni, un medico del 118 e due piloti. Sono sette le vittime dell'incidente che ha visto coinvolto l'elicottero ...