Inaspettato passo in avanti per i Samsung Galaxy S10 per fotocamera e non solo

Leggi su optimagazine

(Di sabato 5 novembre 2022) I possessori dei vecchiS10 certo non si aspettavano un nuovoinsoftware per il loro dispositivo in questo mese di novembre. Eppure è partita la distribuzione di un corposo aggiornamento per le ammiraglie del 2019 ed è davvero il caso di esaminarlo perché non si tratta del classico update relativo alla sicurezza. Proprio ilS10 gode al momento di aggiornamenti trimestrali per la sicurezza e nel mese di ottobre aveva ricevuto la sua ultima patch con le correzioni di vulnerabilità scovate dagli sviluppatori. Il rilascio in arrivo in queste ore è ben altra cosa: si tratta di un update nuovo di zecca che include, così si legge nel changelog ufficiale, dei miglioramenti per lama anche l’ottimizzazione delle funzioni ...