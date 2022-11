In Salento le maggiori precipitazioni nella notte Puglia | maltempo | allerta anche oggi Protezione civile | previsioni meteo

(Di sabato 5 novembre 2022) La zona fra Brindisi e Lecce è quella interessata, dalla scorsa mezzaall’alba, dalla pia più intensa. Novoli con 35 millimetri di livello della precipitazione (dato delle 5,45 secondo le rilevazioni delladella) è la località con la maggiore quantità di pia. Peraltro in tutta lasi sono registrate piogge, dove di pochi millimetri e dove invece più consistenti. Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati, i fenomeni saranno accompagnati da rovesci ...

PRESS REGIONE

Tra pomeriggio e sera fenomeni in estensione su tutti i settori, più asciutto suldove sono ... Temperature minime in calo al Nord, al Sud e sulle Isole, in lieve aumento al Centro; ......tema sentito soprattutto nel". Link Sponsorizzato Tra le principali novità previste dal nuovo impianto normativo: la massimizzazione dei contributi a fondo perduto anche in base alle... Nuovo avviso rilancio aree industriali di Brindisi e del Salentino-Leccese: due info day presentare le novità - PRESS REGIONE La zona fra Brindisi e Lecce è quella interessata, dalla scorsa mezzanotte all’alba, dalla pioggia più intensa. Novoli con 35 millimetri di livello della precipitazione (dato delle 5,45 secondo le ril ...Audi, è sfida tra le Granturismo: RS 6 Avant o RS e-tron GT V8 o 646 cavalli elettrici Difficile decidere, noi ci abbiamo provato.