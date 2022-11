(Di sabato 5 novembre 2022) MILANO – Unire il verde (della) e il blu (se volessimo dare un colore al), per affrontare i grandi cambiamenti climatici dovuti allo sfruttamento del pianeta e uscirne vincenti. Perchè è importante per il? “Lanon riguarda solamente ladidi CO2 e di sostanze inquinanti derivanti dai processi produttivi – afferma Alessandro Caglieris, ad Tecnomedia, Società di servizi del– ma è necessario faccia parte anche della digitalizzazione. Laconsiste, per noi, nel ridurre l’impattodei portali aziendali attraverso l’uso di specifiche ...

L'Opinionista

L'impattodei jeans è altissimo . Il denim, oltre ad essere uno dei tessuti più utilizzati e anche uno tra quelli che richiedono il più altodi risorse. E' ormai noto a tutti che ...Il 6 novembre è dunque "una giornata per rinnovare l'per una pace giusta per la Terra che passa dal disarmo e dalla liberazione dalle guerre e da un 'ordine' mondiale basato sulla aggressione,... Impegno ambientale del Gruppo Tecnocasa, la sostenibilità digitale per la riduzione delle emissioni di CO2 MILANO - Unire il verde (della sostenibilità ambientale) e il blu (se volessimo dare un colore al digitale), per affrontare i grandi cambiamenti climatici ...