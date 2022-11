Immagina che | Eddie Murphy peggior attore dell' anno?

La Stampa

... un film dove sil'Ucraina alla fine del conflitto il presidente di Filmstudio 90 e ideatore della rassegna, Giulio Rossini ha sottolineato: "La condizione dell'Ucraina è un temanon ...Le leggi, dicevano gli Antichi, sono muraproteggono la città. Perciò, alle leggi si deve ...sempre Anche quando la legge è la legalizzazione dell'arbitrio Davvero la Costituzione, come ... Capirossi: “Io, primo ducatista avrei voluto una moto come quella di Bagnaia” Guida alle pellicole da vedere: da «Maria e l’amore» e «Il mio vicino Adolf» a «Acqua e anice» e «Lo schiaccianoci» ...Nell'inserto, sabato 5 novembre nell’App e domenica 6 in edicola, il dialogo tra lo scrittore americano e la figlia, un testo dell’autore svizzero e il nuovo romanzo di Kalfus letto dall’autore premio ...