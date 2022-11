«Il Seminatore» di Van Gogh imbrattato | gli attivisti rispondono a Meloni | «Non è vandalismo | ma un grido di allarme»

(Di sabato 5 novembre 2022) «Semplice e puroche nulla ha a che fare con l’ambientalismo». La neo premier Giorgiaaveva definito così il gesto deglidi Ultima Generazione che ieri – venerdì, 4 novembre – hannocon una passata di piselli ildi Van Ghogh, un’opera esposta a palazzo Bonaparte di Roma. Questa mattina è arrivata la replica da parte del gruppo, che dopo aver rifiutato l’etichetta di «ambientalisti» e appreso da Facebook dell’indignazione di, hanno affermato in un nota che il loro gesto non ha niente a che vedere con «il», bensì si tratterebbe di «undidi cittadini disperati che non si rassegnano ad andare incontro alla distruzione del Pianeta e, con esso, alla propria ...

L'opera finita sotto attacco è "Il seminatore" realizzata nel giugno del 1888. Hanno lanciato una zuppa di verdure contro al quadro "Il seminatore" di Van Gogh: così quattro fra attiviste e attivisti del movimento ambientalista Ultima Generazione colpisce ancora e porta la sua battaglia contro il collasso ecoclimatico in una mostra nella capitale.