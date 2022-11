Il popolo della pace sfila a Roma senza simboli di partito | ci sono Letta e Conte

(Di sabato 5 novembre 2022) Per qualcuno è una manifestazione contro l'Ucraina o addirittura pro - Putin. Le cose non stanno così anche se le animemolto diverse. Cessate il fuoco subito, negoziato per la, solidarietà ...

AGI - Agenzia Italia

Lo farà esprimendo 'solidarietà con ilucraino'. Lo farà 'condannando l'aggressore'. Lo farà ... il pacifistica collettivo, chiedendo di mettere in campo 'tutte le risorse e i mezzi...In generale, è ciò che una comunità o uncercano di fare per conservare la pace al proprio ... Lo ha detto Papa Francesco nell'omeliamessa celebrata oggi al Bahrein National Stadium del ... Il popolo della pace sfila a Roma e Milano Il raduno è previsto alle 12 in piazza della Repubblica da dove, alle 13, partirà il corteo che raggiungerà piazza San Giovanni.Roma, 5 nov. "Cessate il fuoco subito, negoziato per la pace, solidarietà con il popolo ucraino e con le vittime di tutte le guerre". E' quanto chiede la piattaforma della manifestazione per… Leggi ...