Il poliziotto accusato di aver fatto sesso con tre minorenni a Lucca

(Di sabato 5 novembre 2022) Undicon trein Versilia. La procura diha ricevuto una denuncia dalle famiglie dei tre presunti coinvolti. Che sarebbero tre maschi di 14 anni o meno. La questura diha avviato le indagini e nel frattempo l’agente è stato sospeso dal servizio. L’edizione fiorentina di Repubblica racconta oggi che l’uomo non avrebbe compiuto gli atti sessuali mentre era in divisa. Da alcune indiscrezioni sembra che il teatro dei fatti (ancora da accertare) sia un centro sportivo. Probabilmente si tratta di una palestra. I rapporti sarebbero stati consensuali, senza minacce da parte dell’uomo. Che è impiegato nella provincia. Il reato contestato è quello di atti sessuali con. E ...

...Arma letale 5 Ma il ruolo più atteso dai fan di Gibson è senza dubbio quello deldi Arma ...da cinque donne di molestie sessuali e stupri. La giudice incaricata del processo contro ..."Se unuccide 20 delinquenti non lo metto sotto inchiesta, gli do una medaglia", ha ... è statodi aver interferito nelle indagini e di aver agito come una sorta di coordinatore in ...Sospesa per aver girato un video hard mentre era in servizio: è quanto accaduto a una poliziotta di Cleveland, negli Usa, il cui smartphone è stato sequestrato dai suoi superiori. Secondo quanto ricos ...Aggredita anche un'altra agente. Il responsabile del pestaggio, un 28enne, è accusato di di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate ...