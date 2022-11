Il Napoli tenta la prima vera fuga | Atalanta battuta 2-1 a Bergamo

Leggi su agi

Con una grande prestazione di carattere, a tratti soffrendo anche e nonostante la pesante assenza di Kvaratskhelia, iltorna dacon una vittoria importantissima ai danni dell', la nona consecutiva in campionato. Al Gewiss Stadium finisce 2-1 per gli azzurri lo scontro diretto d'alta classifica, grazie alle reti di Osimhen ed Elmas che ribaltano l'iniziale vantaggio di Lookman. La squadra di Spalletti piazza così il primo mini allungo della stagione, portandosi a +8 in vetta proprio sugli uomini di Gasperini, al secondo ko di fila in casa e fermati anche da una traversa. Pronti via e i bergamaschi avrebbero subito una grande palla gol per il vantaggio dopo appena tre minuti: Lookman scappa in velocità a Kim e serve al centro il liberissimo Hojlund, che calcia di destro trovando la respinta provvidenziale ...