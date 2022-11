Il Napoli non si ferma in campionato | rimonta e vittoria contro l’Atalanta

(Di sabato 5 novembre 2022)fondamentale per ilche espugna il Gewiss Stadium, batteed è sempre più capolista in classifica. Un risultato esaltante che conilprimo in classifica, ma che permette anche agli azzurri di staccare proprio su un’Atalanta coraggiosa ma non in grado di fronteggiare la compattezza di una squadra che fino ad Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Il Riformista

Maha rubato nulla ilche ha dimostrato ancora una volta di saper soffrire esaltando il suo muro difensivo nei momenti difficili e sapendo di poter contare su un'arsenale letale là davanti ...Ilsta facendo cose straordinarie, masi decide domani. Possibile sorpasso all'Inter Sarebbe importante, ma il campionato è lungo. Dobbiamo invertire la rotta e cercheremo di farlo, ... Il Napoli non ha più la tremarella, la squadra di Spalletti non è più un personaggio in cerca d'autore La provincia a nord di Napoli è stata messa con le spalle al muro dal maltempo ... È stata bloccata la perdita con difficolta, perché il temporale non rendeva facile individuare il punto del guasto.(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Il Napoli batte 2-1 l'Atalanta nel big match della 13/a giornata di serie A, portandosi a quota 35 in classifica, a +8 sui nerazzurri e a +9 sul Milan, in campo stasera. I ...