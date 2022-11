Il Napoli cerca la vera fuga | ma senza Kvaratskhelia L’Atalanta sogna in grande

Leggi su sportface

(Di sabato 5 novembre 2022) Prima contro seconda nello stesso turno in cui si giocano Roma-Lazio e Juventus-Inter, tanta roba per Atalanta eche si danno battaglia sabato a Bergamo, in casa della seconda che ospita la squadra che sta dominando il campionato a suo di goleade, così come del resto anche in Champions. Di contro, gli orobici stanno rendendo al meglio probabilmente anche in virtù del fatto che le coppe non le giocano, con una rosa che quest’anno appare più profonda rispetto alle annate precedenti in cui Gasperini si era lamentato. Insomma, di sicuro con merito,e Atalanta guidano la classifica, anche se già si è creato un piccolo solco tra le due squadre, cinque punti e un modo completamente diverso di giocare a calcio. Quello dei partenopei è quasi perfetto, si è visto in Italia e fuori dai confini, dove è arrivata una sconfitta col Liverpool, ma resa ...