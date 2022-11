Il giovane portiere che segnala all’arbitro che era gol | le storie del premio WeFairPlay

(Di sabato 5 novembre 2022) Dal campione olimpico che allena una squadra di atleti rifugiati alcheuna rete non vista d, dalla pattinatrice su ghiaccio che cede all’amica il suo posto in una gara olimpica, all’operaio che apre le porte della sua palestra di karate a bambini di famiglie in difficoltà economica. Sono alcune delledei vincitori della prima edizione di, progetto nato da un’iniziativa dell’associazione sportiva dilettantistica Gs Excelsior – nota per il suo impegno in favore dell’inclusione sociale attraverso lo sport – in partnership con la Provincia autonoma di Bolzano. Nel corso della cerimonia di premiazione, che si è tenuta venerdì 4 novembre al Centro congressi MEC di Bolzano, sono stati assegnati sette premi ad altrettante persone che con ...

