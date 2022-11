(Di sabato 5 novembre 2022) LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Spettacolo e colpi di scena ai Campionati Mondiali di Ginnastica in corso di svolgimento a Liverpool , in Inghilterra . Protagonista indiscusso è stato l'americano Asher ...

Corriere dello Sport

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Spettacolo e colpi di scena ai Campionati Mondiali di Ginnastica in corso di svolgimento a Liverpool , in Inghilterra . Protagonista indiscusso è stato l'americano Asher ...Ildi contestazione è stato eseguito da un gruppo di circa 30 giovanimovimento 'Fridays for Future', che hanno anche esibito due cartelli: 'Finemese, finemondo. Il nostro lusso è ... Il gesto del ginnasta alieno che sfida la fisica: il video è clamoroso L'atleta americano Asher Hong si è inventato un gesto tecnico fuori dal comune durante i mondiali di Liverpool: i dettagli ...La partita di questo pomeriggio resta comunque il punto più alto del campionato. I primi tre vantaggi sono per Gasperini ...