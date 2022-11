Il fidanzato di Nikita | ecco dove l’abbiamo già visto e la verità sul famoso video

... "il figlio nostro viene alto, occhi azzurri, capelli verdi. Un figo". Poi: "Carolina a te ti conosco e conosco il tuo. Quello mi mena. Non ti dico niente". E ancora: " Micol a te ti ...stizzita dopo il video del '': "Mai autorizzato!", interesse per un Vippone https://t.co/APGeJoz4vL #nikiters #gfvip BlogTivvu.com (@blogtivvu) November 4, 2022Nikita Pelizon e George si stanno avvicinando, ma all'ex Matteo Diamante diverse cose hanno dato fastidio. E sui social se l'è presa con Ciupilan ...Nikita Pelizon, voglia di visibilità del suo fidanzato Come mai ha cambiato idea sulla possibilità di esporsi In passato è già apparso in tv. Ecco dove ...