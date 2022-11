Il diario degli altri di fronte al Covid della lontananza Noi vivi isolati dai morti

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 5 novembre 2022) Esiste un dolore che frantuma più. Segnato dal peso, discriminato dall’impossibilità del commiato. Non c’è stato il tempo né il modo per dirsi addio. D’un tratto sono decaduti i riti di passaggio: accompagnare la salma con un fiore, assistere ai funerali, posare una preghiera sulla tomba. È questa la storiapandemia. La tragedia collettiva che abbiamo respirato. Un trauma profondo che ci ha segnato tutti quanti, tutti insieme. Da qui l’idea di scrivere Lo strappo sospeso (Tab Edizioni 2022) un libro che ripercorre il tempo che è stato nella sua parte più dolorosa e indicibile: il lutto da. Provando a chiedersi in che modo si può superarlo. Siamo dia una sofferenza inedita che merita attenzione, che va affrontata ...