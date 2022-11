I turisti | il medico del 118 | chi sono le vittime dell' elicottero precipitato

Ildel 118 si chiamava Maurizio De Girolamo, aveva 69 anni. I piloti erano Luigi Ippolito e Andrea Nardelli. La famiglia disloveni era composta da Bostjan Rigler, 59 anni; Jon Rigler, ...... in un'area rurale e impervia È stato ritrovato tra San Severo ed Apricena l'elicottero executive dell'Alidaunia scomparso con a bordo 7 persone (4sloveni, due piloti e undel 118). ...tra le persone a bordo dell'elicottero precipitato. Boštjan Rigler, di 54 anni, direttore tecnico della principale Tv commerciale ...Un elicottero è precipitato in Puglia. Si ritiene non sia alcun superstite tra le 7 persone a bordo. Il velivolo, partito dalle isole Tremiti, è stato ritrovato schiantato al suolo tra San Severo ed A ...