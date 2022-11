I tre punti si fanno attendere | la buona prestazione non basta al Benevento

(Di sabato 5 novembre 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– Un punto dal sapore amaro. Se la settimana scorsa, il pari con il Pisa era stato accolto positivamente, questa volta il risultato maturato con il Bari lascia la sensazione di qualcosa di incompiuto. Nonostante un’infermeria che non accenna a svuotarsi la presenza di 1.400 tifosi ospiti al “Ciro Vigorito” a spingere i biancorossi, ilnon sfigura al cospetto di un avversario che occupa una situazione di classifica ben diversa. Un altro piccolo passo in avanti per una squadra che avrebbe bisogno di correre per risollevarsi, ma che in questo momento deve accontentarsi di ciò che il convento passa. La situazione di emergenza costringe Cannavaro a rivedere il minimo indispensabile rispetto alla gara col Pisa. Ritrovano una maglia da titolare Masciangelo e Forte, mentre Glik si accomoda in panchina. Sul fronte ...

