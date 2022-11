I Cure chiudono il tour italiano | sold out a Milano per le icone post punk

E nonostante l'album non sia stato ancora dato alle stampe, ihanno offerto nel corso delle date del tour dei gustosi spoiler, eseguendo le nuove 'Alone', 'Endsong', 'And nothing is forever' e '...Caricamento gallery in corso Questa la scaletta del concerto deial Forum di Assago - un po' rimescolata rispetto alle altre date italiane (il classico "A forest", per esempio, è stata suonato ...