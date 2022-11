Humanity 1 entra in acque italiane | cosa sta accadendo nel Mediterraneo

(Di sabato 5 novembre 2022) Quattro navi di Ong davanti alla costa della Sicilia orientale restano in attesa di fare sbarcare i migranti soccorsi nel mar. Sono le tedesche1, con 179 persone a bordo, e la Rise Above, con a bordo 90 persone dopo che due sono state soccorse da personale medico e trasferite e a terra a Siracusa; e le norvegesi Ocean Viking, 234 migranti a bordo, e Geo Barents, con 572 persone soccorse. La Ong1 vicina al porto di Catania ha fatto sapere che la nave non andrà a Catania, non ha mai avuto intenzione di farlo. Non abbiamo ricevuto un luogo sicuro per sbarcare i 179 sopravvissuti a bordo. Siamo infattiti nelleterritoriali ieri per trovare protezione dalle intemperie, dal vento e dalle onde alte. Ma l'abbiamo fatto solo dopo aver ottenuto il permesso dalle ...

ilgazzettino.it

...nave1 è entrata nelle acque territoriali italiane Anche la nave1 è entrata nelle acque territoriali italiane e punta verso Catania. 2022 - 11 - 04 19:13:50 Nave Rise Above...... Ocean Viking di Sos Mediterranee e Humanity1 di Sos. Il nuovo appello delle ong: '985 ... Vogliamo sapere chi'. Tajani ha poi osservato che 'ci sono tanti altri porti sicuri' oltre ai ... Navi migranti, due Ong entrano in acque italiane. Piantedosi: «Humanity in rada per verificare emergenze. Aiut Quattro navi di Ong davanti alla costa della Sicilia orientale restano in attesa di fare sbarcare i migranti soccorsi nel mar Mediterraneo. Sono le ...La Humanity 1, dopo giorni in mare e 11 richieste di sbarco non corrisposte alle autorità di Italia e Malta, è ancora in attesa di un porto sicuro per 179 persone soccorse nel Mediterraneo centrale… L ...